Федеральная служба безопасности смогла взломать мессенджер Telegram. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на приложение к докладу спецслужб США о вмешательстве России в президентские выборы, опубликованное сайтом Buzzfeed.

Из документа следует, что ФСБ заинтересовалась мессенджером Павла Дурова, так как он активно использовался российскими политическими активистами и оппозиционерами. По данным британской разведки, спецслужбе удалось заполучить доступ к переписке внутри приложения, поэтому теперь его использование небезопасно.

Основатель Telegram Павел Дуров пока не прокомментировал сообщения об успешном взломе мессенджера сотрудниками ФСБ. При этом ранее он заявлял, что спецслужбы действительно могли надавить на операторов связи, чтобы получить доступ к переписке некоторых российских оппозиционеров и журналистов.

В WikiLeaks опубликованный в СМИ отчет считают фиктивным, так как его стиль не соответствует стандартам спецслужб.