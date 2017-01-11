Американский венчурный фонд 500 Startups решил не открывать представительство в России из-за обострившейся международной обстановки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам основателя фонда Дэйва Макклюра, организации пришлось пересмотреть намеченные еще в сентябре 2015 года планы из-за ужесточения санкционного режима и ухудшения экономических и политических условий. «Вы не можете контролировать глобальную политику», — добавил он.

Вдобавок к этому 500 Startups приостановил работу в Турции, Индии, Норвегии и Швеции и отказался от инвестиций в Китае.

Развитием направления для стартапов в России и Восточной Европе должна была заниматься Диана Молдавская, ранее входившая в топ-менеджмент студии Zeptolab. Она уже покинула команду 500 Startups и теперь займется личным консультированием проектов.