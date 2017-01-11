Поисковая система «Спутник», принадлежащая госоператору «Ростелеком», работает над собственным почтовым сервисом. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы «Спутника» Максима Хромова, новый сервис позволит пользователям регистрировать электронные адреса в домене sputnik.ru как в веб-версии, так и с мобильных устройств. Он уточнил, что компания не собирается создавать «убийцу» почты Mail.Ru или Google. Первоочередной считается задача упрощения авторизации в других разделах портала.

Стоимость проекта оценили в 60 миллионов рублей. По мнению участников рынка, для разработки полноценного почтового сервиса «с нуля» она чрезвычайно занижена.

Работа над сервисом началась в декабре 2016 года. Дату релиза акционеры планируют определить в ближайшее время. Пока не называются даже примерные сроки.