Госпоисковик «Спутник» запустит собственный почтовый сервис
Поисковая система «Спутник», принадлежащая госоператору «Ростелеком», работает над собственным почтовым сервисом. Об этом сообщает газета «Известия».
По словам главы «Спутника» Максима Хромова, новый сервис позволит пользователям регистрировать электронные адреса в домене sputnik.ru как в веб-версии, так и с мобильных устройств. Он уточнил, что компания не собирается создавать «убийцу» почты Mail.Ru или Google. Первоочередной считается задача упрощения авторизации в других разделах портала.
Стоимость проекта оценили в 60 миллионов рублей. По мнению участников рынка, для разработки полноценного почтового сервиса «с нуля» она чрезвычайно занижена.
Работа над сервисом началась в декабре 2016 года. Дату релиза акционеры планируют определить в ближайшее время. Пока не называются даже примерные сроки.
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