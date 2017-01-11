Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян сталкивались с кибермошенниками.

31 % россиян хотя бы единожды становились

жертвами киберпреступников

Еще 68 % респондентов удалось избежать столкновения с кибермошенниками. А каждый сотый затруднился ответить на поставленный вопрос.

Чаще других от действий хакеров, использующих социальные сети, фишинговые сайты и вводящие в заблуждение рассылки, страдают граждане в возрасте от 18 до 35 лет, ежедневно бывающие в Сети. Люди старше 45 лет, практически не выходящие в интернет, наоборот, реже всего становятся жертвами киберпреступников.

Лишь 36 % опрошенных считают себя защищенными от злоумышленников в Сети. Чаще всего такой точки зрения придерживается молодежь, которая и становится основным объектом нападок киберпреступников. Еще 58 % сомневаются в безопасности интернет-пространства и средств связи.

Больше всего россияне боятся кражи денег с банковских карт (65 %) и похищения их персональных данных (65 %). Также их пугает вероятность потери денег из-за фиктивных просьб о помощи (58 %), получение ложной информации в рассылках (56 %) и перехват личной переписки (55 %). Угроза же начала техногенных катастроф из-за кибератак страшит население меньше всего (52 %).