Глава проекта «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин запускает сервис для организации похорон UMER. Об этом Геранин рассказал The Village, подчеркнув, что UMER его личный проект и к «Яндексу» отношения не имеет.

На основе введенных данных приложение рассчитывает примерную стоимость похорон и предлагает «хороший вариант захоронения или кремации». Сервис также подсказывает, какие документы нужны для оформления похорон. Для подтверждения заказа с пользователем будет связываться оператор.

Геранин объяснил, что приложение будет работать по принципу агрегатора — похоронные агентства, которые работают с сервисом, будут предлагать его пользователям более низкие цены, получая за это увеличение объема заказов. «Сами агентства говорят о том, что они готовы платить за информацию о случаях смерти. Сейчас они платят, например, полиции, скорой помощи, а могут платить более легально — в сторону приложения. Хочется легализовать немножко этот рынок. То же самое происходило раньше с автомобилями, с недвижимостью, куда пришли агрегаторы и приводят эти рынки более-менее в порядок», — добавил он.

Геранин в комментарии The Village также рассказал, что после объявления о запуске ему в личные сообщения «уже упали угрозы», поэтому первое время он посмотрит, настолько безопасно работать на этом рынке.

Что касается сроков запуска приложения, то Геранин предполагает запустить сервис в течение двух-трех месяцев после завершения переговоров с похоронными агентствами. На сайте проекта написано, что «приложение вот-вот появится в сторах». Для того чтобы оперативно узнать о его запуске, пользователям предлагается заполнить заявку онлайн.

Ранее сообщалось, что московский департамент здравоохранения потребовал, чтобы столичные медицинские учреждения уступили городской службе «Ритуал» место на рынке подготовки тел к захоронению.

При этом предприятие станет монополистом уже в третьей из четырех сфер ритуального рынка. Служба уже является единственным официальным исполнителем заказов по кремации или захоронению и уходу за могилами.

В сегменте же оформления похорон — самом непрозрачном из всех — представлены и другие компании.