Министерство финансов предложило повысить минимальные цены на водку еще больше, чем предполагалось ранее. Это следует из документов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство подготовило законопроект об увеличении минимальной розничной цены на водку на 15 %. Так, цена за пол-литра поднимется до 219 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что решение о поднятии цен на алкогольную продукцию принималось в связи с увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Обсуждение проекта должно закончиться 6 февраля 2017 года. Поправки могут вступить в силу в июне 2017 года.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются государством с 2009 года как метод борьбы с производством контрафактного спиртного. В частности, он применяется при обороте водки, шампанского, коньяка и бренди.

Ранее, по замыслу ведомства, минимальная розничная цена на водку у производителя должна была составлять 197 рублей.