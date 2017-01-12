Мэр Москвы Сергей Собянин предложил запретить малым и средним предпринимателям оспаривать цену, которую назначают городские власти за выкуп арендуемого помещения. Об этом говорится в письме Собянина главе правительства Дмитрию Медведеву от ноября 2016 года, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей».

Его подлинность подтвердили газете представитель мэра. К письму также приложен проект изменений в закон о покупке недвижимости, которая арендуется у городских властей малым и средним бизнесом.

Речь идет о законе, который вступил в силу в 2008 году. Он позволяет предпринимателям требовать у местных и региональных властей право выкупа арендуемого у них помещения. В случае, если власти решат сами продать недвижимость, то у арендующего ее предпринимателя есть преимущественное право выкупа. При этом у бизнесмена также имеется возможность оспорить цену, предлагаемую собственником.

Собянин считает, что такой порядок нарушают права города как равноправного участника гражданского процесса. Мэр предлагает внести изменения в закон и обязать предпринимателей покупать городскую недвижимость по цене, которую собственник счел рыночной. Если цена бизнесмена не устраивает, то помещение, по проекту поправок, выставляется на аукцион. Если реализовать его на аукционе также не удается, то цена снижается на 50 %.

Глава города также предлагает ввести уголовную ответственность за мошенничество при оценке стоимости помещения — штраф в 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если преступление совершается группой лиц — то штраф увеличивается до миллиона рублей, а срок лишения свободы — до 10 лет.

В письме Собянин также утверждает, что арбитражный суд Москвы обычно соглашается с ценами, которые определены судебной экспертизой. Это, по мнению главы города, связано с некачественнымми отчетами, которые занижают выкупную цену на 40 % ниже рыночной. Из-за чего город недополучает около 5 миллиардов рублей, говорится в обращении.

Конституционный суд России по жалобе администрации Благовещенска ранее принял решение, что закон позволяет муниципалитетам не содержать избыточное имущество, рассказала изданию омбудсмен по кадастру, земельным отношениям и имущественным правам Марина Карпова. По ее мнению, Собянин «фактически предлагает ликвидировать идею преимущественного права выкупа», говорится в материале. Она также добавила, что решать споры в случае, если стороны не договорились, нужно в суде.