Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что у России больше нет средств на выполнение «общественного договора» между властью и гражданами. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Основа «общественного договора» заключается в обеспечении государством рабочих мест, предоставлении госуслуг, субсидировании, тогда как общество дает власти на это полномочия. По прогнозам, у России возникнут проблемы с выполнением этих обязательств.

Согласно мнению экспертов Всемирного банка, российские власти брали деньги из бюджета на социальную поддержку в ущерб другим статьям. Например, государство недостаточно тратило на инфраструктуру, здравоохранение и образование, после чего «качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания».

Во Всемирном банке отметили, что России требуется увеличить инвестиции в инфраструктуру, так как основные фонды (в особенности транспортной, энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры) износились. Из-за чего в стране снижаются темпы роста экономики.

В заключение экономисты назвали два пути, с помощью которых возможен рост экономики. Так, нужно либо восстановить рост производительности, либо провести реформы, которые бы развивали человеческий капитал и улучшали доступ к госуслугам.