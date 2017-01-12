Российское правительство предлагает отказаться от взимания подоходного налога с россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

По ее словам, сейчас такой вариант преодоления бедности населения просчитывается кабинетом министров. В частности, инициатива может затронуть около 4,9 миллиона человек, зарплата которых не превышает МРОТ. Последний сейчас составляет 7,5 тысячи рублей.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения не стоит в повестке в работе правительства. Он напомнил о договоренности «не трогать налоговую систему» и запретил чиновникам впредь поднимать эту тему.