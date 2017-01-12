Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис HideMe.Ru на территории России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам официального представителя ведомства Вадима Ампелонского, основанием для блокировки ресурса послужило решение Бузулукского районного суда Оренбургской области, который постановил, что сервис предоставляет пользователям возможность доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы.

При этом из единого реестра запрещенных сайтов следует, что доступ россиян к HideMe.Ru ограничили по решению Учалинского районного суда Башкортостана. Его суть не уточняется.

Представитель HideMe.Ru уточнил, что сервис попал под блокировку, несмотря на готовность администрации пойти на компромисс с Роскомнадзором.

В частности, на сайте ограничили работу «анонимайзера» — специальной формы, позволяющей смотреть закрытые на территории страны ресурсы. В результате команда решила сменить название проекта и зарегистрировала его на другом домене.

По статистике SimilarWeb, в декабре 2016 года HideMe.Ru посетили 1,4 миллиона человек. Более 50 % из них — из России. Сами основатели проекта называют его крупнейшим VPN-сервисом в Восточной Европе.