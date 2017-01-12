Сбербанк намерен заменить порядка 3 тысяч юристов роботами. Об этом сообщил заместитель правления Сбербанка Вадим Кулик, передает «Интерфакс».

По словам Кулика, в конце 2016 года в банке заработал робот-юрист, который сам составляет иски по физическим лицам. «Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение первого полугодия 2017 года», — сказал Кулик.

Он добавил, что сейчас разрабатываются роботы, которые смогут заменить людей в банке и в других направлениях деятельности. Что касается людей, рабочие места которых заменят роботы, то часть отправят на переобучение, а часть сократят.

В конце 2016 года Сбербанк запустил систему искусственного интеллекта Iron Lady, которая занимается звонками должникам-физлицам.