«Аэрофлот» потребовал обанкротить свою дочернюю компанию «Оренбургские авиалинии». Это следует из картотеки Арбитражного суда Оренбургской области.

Заявление перевозчика поступило в суд в четверг, 12 января. Дата его рассмотрения еще не назначена. На первом заседании решится, обоснованы ли требования «Аэрофлота» о признании компании несостоятельной.

В октябре 2016 года «Аэрофлот» потребовал с «Оренбургских авиалиний» 4,227 миллиарда рублей через Арбитражный суд Москвы. Суть иска тогда не разъяснялась.