В ближайшее время почти треть россиян рискует оказаться за чертой бедности. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

При составлении доклада «Риски бедности и ресурсы домохозяйств» эксперты опросили 3,5 тысячи жителей России. Они пришли к выводу, что вскоре заработок 28,8 % из них может опуститься ниже характерных для бедного уровня 9 956 рублей в месяц. Это связано как с общим падением реальных доходов населения, так и с угрозой потери работы, обострения закредитованности и фактом наличия у респондентов несовершеннолетних детей. Также большему риску обнищания подвержены жители сельской местности.

По данным РАНХиГС, в 2016 году кредиты были практически у каждого второго россиянина, а каждый восьмой должник уже просрочил выплаты одного или нескольких займов. При этом 22 % россиян признались, что в 2017 году они могут лишиться работы.

По данным Росстата, за первые три квартала 2016 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,3 миллиона человек, а уровень бедности — 13,9 %. Вице-премьер Ольга Голодец, отвечающая за социальную политику, считает, что в реальности этот показатель даже выше.