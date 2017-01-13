Агентство Bloomberg представило рейтинг стран с наиболее доступным алкоголем, табаком и наркотиками. The Village публикует двадцатку самых привлекательных государств для любителей пороков.

Место Страна Относительная стоимость вредных товаров, %

Люксембург 12,7

Швейцария 15,6

Багамы 15,9

Бельгия 19,3

Чили 22,8

Нидерланды 23,1

Исландия 24,7

Франция 25,4

Германия 25,8

Макао 26,3

Дания 28,1

Австрия 28,8

Уругвай 29,4

Израиль 32,6

Ирландия 33,2

Португалия 35,6

США 36,2

Швеция 37,2

Испания 37,5

Италия 38,3

В общей сложности в рейтинг включили 50 стран. Для их ранжирования аналитики составили потребительскую корзину любителей нездоровых развлечений и сравнили ее стоимость с еженедельным доходом граждан. В список покупок включили пачку сигарет, бутылку пива, вина или крепкого алкоголя, а также по грамму амфетамина, марихуаны, кокаина и опиума или их аналогов.

России в топе не оказалось. Страна попала в категорию стран с наиболее высокими абсолютными ценами на нездоровые продукты. Сюда же внесли, например, Венесуэлу, Бахрейн, Японию и Австралию.

Авторы исследования пояснили, что ключевую роль в стоимости вредного набора покупок играют затраты на распространение. Если оно ограничено или запрещено, то дилерам приходится нести значительно большие издержки для доставки товаров потребителям. Также свое влияние оказывает акцизная политика государства.