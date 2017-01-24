Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: успехи искусственного интеллекта, тестирование беспилотного транспорта и не желающий продавать сайт за 5 миллионов фунтов стерлингов школьник.

Успехи искусственного интеллекта

Ученые из Северо-Западного университета в США создали компьютерную систему, которая справляется с тестом Рейвена на абстрактное мышление лучше, чем 75 % американцев. При этом искусственный интеллект не смог справиться с теми же заданиями, которые вызвали наибольшие затруднения и у людей, что свидетельствует о схожести их когнитивных процессов.

Новая покупка фонда Цукербергов

Фонд Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан приобрел научный стартап Meta. Он использует технологии искусственного интеллекта для классификации и поиска исследований в области здравоохранения и обещает помочь медикам избавиться от лишнего «шума» при чтении профильных новостей.

Развитие беспилотного транспорта

Администрация экс-президента США Барака Обамы успела одобрить строительство 10 полигонов для испытаний беспилотных автомобилей. Главный расположится в Мичигане — первом и пока единственном штате, полностью легализовавшем беспилотный транспорт.

Угроза Oktogo

Основательница сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo Марина Колесник предупредила сотрудников о возможной ликвидации компании из-за финансовых проблем. По ее словам, их удалось бы избежать, продав проект конкуренту — OneTwoTrip, но сделка не состоялась.

Стартап школьника за 5 миллионов фунтов

16-летний Мохаммед Али из Великобритании отказался продать свой сервис для сравнения цен на товары WeNeed1 инвесторам за 5 миллионов фунтов стерлингов. По его мнению, после полноценного запуска проекта в конце января 2017 года сайт будет стоить в разы больше.

Литературная премия Amazon

Интернет-гипермаркет Amazon учредил собственную литературную премию с призом в 20 тысяч фунтов стерлингов для новых книг на английском языке, выпущенных на платформе для самиздата Kindle Direct Publishing. Также победитель, которого выберет жюри, сможет рассчитывать на рекламную поддержку и содействие в переводе издания на другие языки.