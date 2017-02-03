Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: отказ главы Uber поддерживать Трампа, платная подписка в Medium и закрытие Firefox OS.

Отказ главы Uber от поддержки Трампа

Глава сервиса заказа такси Uber Трейвис Каланик покинул консультативный совет бизнеса при новом президенте США Дональде Трампе из-за развернувшихся против него протестов. Всего за несколько дней акции #deleteUber компания потеряла 200 тысяч клиентов.

Клаксоны для электрокаров

Французская компания Arkamys и южнокорейская MHE разрабатывают встроенную систему звукового оповещения для электромобилей. Она будет автоматически предупреждать пешеходов о приближении машины, если она едет со скоростью меньше 40 километров в час. В таком случае ее почти не слышно.

Платная подписка в Medium

До конца первого квартала 2017 года в блог-платформе Medium появится платная подписка для пользователей. С ее помощью команда планирует снизить зависимость от рекламодателей, использующих сомнительные подходы для привлечения внимания аудитории.

Поиск пары в Facebook

В мобильном приложении Facebook для iOS и Android появилась функция «Найти людей» (Discover People). Она позволяет подобрать компанию на ближайшее мероприятие, скооперироваться с коллегами или найти пару для свидания из числа незнакомых вам людей. Таким образом соцсеть пытается заменить одновременно и LinkedIn, и Tinder.

Закрытие Firefox OS

Mozilla закрыла проект по разработке операционной системы Firefox OS для «интернета вещей». Работавшие над ним 50 человек уволены. Часть из них сможет перейти в другие отделы. Компания решила больше не заниматься коммерческими продуктами в сфере IoT, а сосредоточиться на исследованиях и инновациях.

IPO Snapchat

Разработчики приложения Snapchat оценили его стоимость в 25 миллиардов долларов и подали заявку на первичное размещение акций под тикетом SNAP на Нью-Йоркской бирже в начале марта 2017 года. При этом они рассказали о выплате 157,5 миллиона долларов одному из сооснователей мессенджера — Реджи Брауну, обвинившему своих партнеров в краже идеи самоудаляющихся фото.