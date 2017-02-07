Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: вакансии от искусственного интеллекта, влияние Трампа на курс биткоина и усиление «Яндекса».

Летающие автомобили Uber

Сервис заказа такси Uber нанял проработавшего 30 лет в НАСА инженера Марка Мура для создания «летающих автомобилей». Предполагается, что разработанные участниками проекта Uber Elevate электрокары смогут забирать пассажиров со специальных платформ для последующей транспортировки по воздуху.

Вакансии от искусственного интеллекта

Рекрутинговый портал HeadHunter запустил систему рекомендации вакансий, основанную на технологии машинного обучения. Она анализирует историю взаимодействия соискателя с объявлениями и старается в первую очередь предлагать более подходящие варианты, учитывая соответствие специализации и зарплатные ожидания.

Взлом принтеров «со лба Путина»

В начале февраля 2017 года хакер под ником Stackoverflowin взломал около 150 тысяч чековых и офисных принтеров, подключенных к Сети. Чтобы указать их владельцам на уязвимость, он распечатывал чеки и документы, в которых говорилось, что устройства подверглись атаке ботами «со лба Путина», и приводились инструкции по устранению бреши в защите системы.

Влияние Трампа на курс биткоина

Резкий рост курса биткоина по отношению к доллару в начале 2017 года связали с политикой нового президента США Дональда Трампа. Из-за его заявлений о строительстве стены на границе с Мексикой и решения не пускать в страну граждан семи мусульманских стран пользователи стали активнее изучать различные варианты проведения трансграничных переводов, что и привело к подорожанию криптовалюты.

Машинное обучение в «Яндексе»

Проработавший последние десять лет в штаб-квартире Microsoft Михаил Биленко присоединился к команде «Яндекса». Он займется координацией специалистов, отвечающих за разработку, развитие и эксперименты в области искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и других перспективных технологий. В США он возглавлял команду Machine Learning Algorithms.

Новые VR-кабины

Японская компания Koei Tecmo представила новые кабины виртуальной реальности VR Sense для более глубокого погружения в искусственную среду. Она может наклоняться в разные стороны, менять температуру внутри блока, обдувать пользователя ветром, активировать симулятор дождя и тумана и даже генерировать запахи. Кроме того, находясь в кабине, игроки смогут почувствовать прикосновения некоторых животных — например, насекомых или крыс.