Обновлено: добавлен комментарий Навального.

Нефтяная компания «Роснефть» оказалась спонсором журнала «Однако», принадлежавшего ее пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщает Центр управления расследованиями со ссылкой на данные сайта госзакупок.

По данным ЦУР, в мае 2015 года «Роснефть» выделила на издание журнала, не выпускавшегося с 2013 года, 170 миллионов рублей в качестве спонсорской помощи в обмен на информационно-рекламные услуги Леонтьева.

Исполнение договора начиналось за четыре месяца до его подписания и должно было завершиться в январе 2016 года, но последний номер журнала «Однако» вышел в июне 2015-го, то есть на следующий месяц после подписания договора.

Связаться с Михаилом Леонтьевым для получения комментариев о дальнейшей судьбе оставшихся денег «Роснефти» не удалось.

ЦУР уточняет, что с сентября 2016 года группа «Однако» полностью принадлежит Ларисе Леонтьевой. Кем она приходится пресс-секретарю «Роснефти», не уточняется.

Основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что потребует предоставить ему документы о выдаче 175 миллионов рублей пресс-секретарю компании Михаилу Леонтьеву на издание его журнала «Однако».

По словам Навального, он это сделает на правах акционера «Роснефти»: ему принадлежат 345 акций компании.