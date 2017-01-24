Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил поддержать отечественное авиастроение, обязав перевозчиков осуществлять рейсы за рубеж на российских самолетах. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По его мнению, межведомственная комиссия при Минтрансе должна выдавать разрешения на заграничные полеты только «тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты». При этом не уточняется, придется ли после вступления соответствующей нормы в силу перераспределять допуски. Сейчас наилучшее положение на рынке зарубежных перевозок сложилось у «Аэрофлота».

В Объединенной авиастроительной корпорации, выпускающей ближнемагистральный самолет SSJ100 и работающей над среднемагистральным МС-21 и новой версией дальнемагистрального Ил-96, считают, что изменения затронут лишь новые допуски. В ОАК предлагают принять их к концу 2018 года, когда будет готов МС-21, считающийся самой перспективной разработкой компании.

В Airbus и Boeing идею Рогозина не прокомментировали.

Ранее предложения по защите отечественного авиастроения регулярно продвигались Минпромторгом, однако от них отказывались в Минтрансе, ссылаясь на важность соблюдения интересов пассажиров. По данным «Ведомостей», на этот раз ситуация обстоит иначе, так как предложение Рогозина уже поддержал президент страны Владимир Путин.

В Минтрансе же отметили, что межведомственная комиссия и сейчас учитывает наличие отечественных самолетов в парке при выдаче разрешений на полеты за границу, однако другие факторы при сравнении заявок от нескольких перевозчиков имеют больший вес. Среди них, например, значится пунктуальность, частота полетов по имеющимся маршрутам, а также отсутствие долгов по налогам и замечаний от регуляторов.