Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: закрытие сайта с базами похищенных паролей после обыска у его владельца, инвестиции в облачную платформу для сбора данных ЖКХ и прекращение роста аудитории интернета в России.

Закрытие LeakedSource

В четверг, 26 января, прекратил работу сайт фирмы LeakedSource, специализирующейся на отслеживании случаев взломов и утечек данных. Предполагается, что причиной мог стать обыск у владельца компании.

Инвестиции в «Элдис»

Фонд развития интернет-инициатив вложит 15 миллионов рублей в сервис «Элдис», занимающийся автоматизацией сбора и анализа данных приборов учета тепла, воды, газа и электроэнергии. По итогам раунда инвестиций фонд получит в компании миноритарную долю размером менее 25 %.

Прекращение роста аудитории интернета в России

В России перестало расти количество пользователей интернета: в 2016 году как минимум раз в месяц в Сеть вышли 70,4 % жителей страны старше 16 лет. Это совпадает с показателями 2015 года.

Новый сайт «Дождя»

Сайт телеканала «Дождь» обновил свой дизайн. Перейти к старой версии можно внизу главной страницы сайта.

Сайт дождика поменялся внезапно. В сторону репабликаhttps://t.co/bfmPOXk2mb



Как-то очень много пустого места кмк pic.twitter.com/vg8n8JXtS3 — Алексей Абанин (@aban_in) 27 January 2017

Facebook начал переводить все записи на русский

Социальная сеть Facebook начала в тестовом режиме переводить все записи на язык, установленный в настройках профиля пользователя. Функция работает только у части пользователей. Раньше перевод постов был опциональным — сначала показывалось сообщение на языке оригинала, которые предлагалось перевести на выбранный язык.

Водород превратили в металл

Сотрудники Гарвардского университета впервые смогли получить металлический водород. Для этого газ охладили до температуры 5,5 кельвина (минус 268 по Цельсию) и сжали давлением почти в 5 миллионов атмосфер.