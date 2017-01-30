Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Почты России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению ФАС, предприятие нарушило запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке, не обосновав с экономической или технологической точки зрения отказ от заключения агентского договора с «Федеральной почтовой службой». Последняя хотела заниматься перевозкой и доставкой внутренней письменной корреспонденции по территории страны, но не получила такой возможности, после чего и обратилась к регулятору.

Рассмотрение дела назначено на 28 февраля 2017 года.

По данным газеты «Ведомости», в самой «Почте России» заявляют, что не видят правовых оснований для заключения агентского договора с «ФПС». При этом представители предприятия подчеркивают, что не несут никаких обязательств по договорам указанной компании с отправителями.