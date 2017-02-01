Производители предупредили об угрозе возникновения дефицита риса в 2017 году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По их словам, из-за дождей в Краснодарском крае количество получаемой из риса-сырца крупы сократилось до 40–55 % вместо прежних 65 %. На начало 2017 года в хранилищах оставалось 262 тысячи тонн крупы, что почти на 20 % меньше запасов на начало 2016 года. При этом урожай риса остался на уровне прошлого года.

Одновременно с этим некоторые участники рынка пожаловались на снижение средней закупочной цены риса в России с 30 до 25–26 тысяч рублей за тонну, что привело к росту экспорта. Так, за первые пять месяцев сезона 2016 года за границу отправили 74 тысячи тонн риса, что вдвое больше прошлогоднего показателя.

В министерстве сельского хозяйства утверждают, что никаких оснований для возникновения дефицита риса в России нет. В торговых сетях придерживаются такого же мнения.