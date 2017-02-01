Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве раскрыло картельное соглашение при государственных закупках медикаментов на сумму более чем 414 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС выяснила, что фирмы ООО «БСС» и ООО «АМТ» заключили устное соглашение, в результате которого цены повысились на 107 торгах по поставке лекарственных средств для нужд государственных учреждений в 11 субъектах Российской Федерации.

Служба предполагает, что соглашение позволило «БСС» выиграть 95 аукционов со снижением от начальной цены от 0 % до 1 % и три аукциона со снижением от 1,5 % до 5 %. Общая сумма аукционов превышает 403 миллиона рублей.

«АМТ» выиграла в семи аукционах со снижением от начальной цены от 0,5 % до 1 % и в двух аукционах со снижением 3 % и 5,5 % на общую сумму 6 миллионов рублей.

В ведомстве считают, что при отсутствии конкуренции между компаниями учреждениям пришлось закупать лекарства по завышенным ценам. В список закупаемых лекарств входили антибиотики и жизненно важные препараты для лечения раковых заболеваний и сахарного диабета.

В отношении компаний заведут административное дело по статье «антиконкурентное соглашение» (часть 1 статьи 14.32 КоАП РФ). Компаниям «БСС» и «АМТ» грозит штраф в размере от 10 до 50 % от начальной минимальной стоимости предмета торгов. Ведомство также пообещало подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «ограничение конкуренции» (178 УК РФ).