Центральный банк России в январе отправил банкам-участникам платежной системы «Мир» письма с требованием подготовить банкоматы к приему карт системы к 1 марта. Об этом со ссылкой на обращение сообщает «РБК».

Банки, не закончившие процесс подготовки, должны заняться этим до марта, а также уведомить об этом регулятора, говорится в документе.

В пресс-службе ЦБ изданию отказались уточнять названия конкретных банков, которым адресовано письмо, однако отметили, что банки — участники программы «почти полностью» подготовились к началу приема карт. Банки, не являющиеся участниками системы, завершают «донастройку», а их количество «незначительно», подчеркнул регулятор.

В законе о «Национальной платежной системе» точные сроки адаптации не прописаны.

В «Национальной системе платежных карт» (операторе системы «Мир») «РБК» заявили, что «более 100 крупнейших федеральных и региональных банков» подготовили банкоматы к приему и обслуживанию карт «Мир».

Карта «Мир» работает на платформе Национальной системы платежных карт. Российские власти создали ее в 2014 году, чтобы избежать негативных последствий от возможного применения санкций платежными системами Visa и MasterCard. В октябре 2016 года количество выпущенных в России карт «Мир» превысило миллион штук.