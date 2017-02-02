Федеральная антимонопольная службу предложила увеличить штрафы за препятствование организованным ведомством проверкам. Об этом сообщает агентство «РБК».

Сейчас штраф за воспрепятствование действиям ФАС составляет 10 тысяч рублей. Из-за этого многие нарушители отключают компьютеры и уничтожают документы даже в присутствии сотрудников ведомства, так как сумма наказания несопоставима с выгодой, которую удается сохранить за счет сокрытия нарушений законодательства.

По мнению замглавы ФАС Андрея Цариковского, чтобы исправить ситуацию, сумму штрафа необходимо увеличить до 1 % от годового оборота компании. При этом наказывать за препятствование расследованию предлагается «автоматически» без «всякого расследования».

Вдобавок к этому ФАС планирует ввести штрафы на сумму от 5 до 15 % от годового оборота за участие в картельном сговоре. Предполагается, что это позволит расчистить рынок госзакупок, на котором как минимум каждые десятые торги проходят при участии картелей.

Инициативы ведомства уже предварительно одобрены рабочей группой Совета Федерации. В ближайшее время их представят правительству в виде готового законопроекта.