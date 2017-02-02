Увеличить штрафы за препятствование проверкам ФАС
Федеральная антимонопольная службу предложила увеличить штрафы за препятствование организованным ведомством проверкам. Об этом сообщает агентство «РБК».
Сейчас штраф за воспрепятствование действиям ФАС составляет 10 тысяч рублей. Из-за этого многие нарушители отключают компьютеры и уничтожают документы даже в присутствии сотрудников ведомства, так как сумма наказания несопоставима с выгодой, которую удается сохранить за счет сокрытия нарушений законодательства.
По мнению замглавы ФАС Андрея Цариковского, чтобы исправить ситуацию, сумму штрафа необходимо увеличить до 1 % от годового оборота компании. При этом наказывать за препятствование расследованию предлагается «автоматически» без «всякого расследования».
Вдобавок к этому ФАС планирует ввести штрафы на сумму от 5 до 15 % от годового оборота за участие в картельном сговоре. Предполагается, что это позволит расчистить рынок госзакупок, на котором как минимум каждые десятые торги проходят при участии картелей.
Инициативы ведомства уже предварительно одобрены рабочей группой Совета Федерации. В ближайшее время их представят правительству в виде готового законопроекта.
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