Российская компания Mail.ru Group в понедельник, 6 февраля, запустила аналогичный BlaBlaCar сервис для поиска попутчиков в автомобильных поездках BeepCar. Об этом The Village сообщили представители компании.

В BeepCar можно зарегистрироваться в качестве водителя или попутчика. Водителю предлагается создать поездку и назначить цену, пассажиру — найти подходящий вариант по маршруту и дате.

Приложения BeepCar доступны в AppStore и Google Play, также у сервиса есть веб-версия.

BlaBlaCar монетизирует сервис через сбор комиссии с пассажира. Ее размер составляет 20 % от суммы поездки. В Mail.ru заявили, что на первоначальном этапе комиссия с пользователей BeepCar сниматься не будет.

В дальнейшем в компании планируют рассмотреть несколько вариантов монетизации сервиса — «комиссия с пользователей, сотрудничество с рекламодателями, которым интересна автомобильная аудитория, кросс-промо со страховыми компаниями и так далее».

Mail.ru не называет объем инвестиций в приложение. Отмечается, что сервис разработала собственная команда холдинга.