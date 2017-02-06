Заместитель главы министерства сельского хозяйства Евгений Громыко рассказал о том, сколько продуктов, которые раньше импортировались в Россию, произвели в стране с момента введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

4 000 000 000 долларов составляет

стоимость продовольствия, которое произвели

в России в рамках импортозамещения

«То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — заявил Громыко на открытии продовольственной выставки «Продэкспо-2017».

В августе 2014 года Россия ввела годовой запрет на импорт некоторых категорий продтоваров из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Меру приняли как ответ на санкции против России, объявленные рядом стран из-за ситуации на Украине. Продуктовое эмбарго коснулось фруктов, овощей, молочной продукции, мяса и рыбы. Позже из-под действия запрета вывели концентраты растительных и животных белков, спортивное питание, безлактозное молоко, БАДы и витаминно-минеральные комплексы. Также был снят запрет на поставки семенного картофеля, смолта (мальков для аквакультуры), лука-севка, сахарной гибридной кукурузы и гороха для посева.

В июле 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продуктового эмбарго до 31 декабря 2017 года.