Государственное бюджетное учреждение «Ритуал» объявило конкурс на разработку дизайна торговых точек на московских кладбищах. Начальная цена контракта составляет 2,957 миллиона рублей. Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

Победитель конкурса должен разработать техническую документацию, а также дизайн для интерьеров и экстерьеров стационарных и нестационарных торговых объектов по продаже ритуальной продукции на территории кладбищ учреждения.

Также в обязанности подрядчика входят анализ инфраструктуры кладбищ и разработка вариантов оформления прилегающей территории. В документации отмечается, что разработка торговых точек должна делаться с учетом их дальнейшего применения и «характерных условий рельефа и инженерной инфраструктуры».

Точки расположены на Головинском, Ваганьковском, Котляковском, Митинском, Новодевичьем, Преображенском, Пятницком, Ясеневском, Химкинском, Востряковском, Домодедовском, Даниловском, Люблинском, Кунцевском, Троекуровском, Хованском Центральном, Введенском, Долгопрудненском Центральном, Южном, Щербинском, Митинском и Перепечинском кладбищах.

Работы должны завершиться до 31 декабря 2017 года. Срок окончания подачи заявок и рассмотрение итогов — 15 февраля 2017 года.