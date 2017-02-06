Китайский интернет-магазин Aliexpress отменяет бесплатную доставку в Россию товаров ценой дороже двух долларов. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании.

С 7 февраля компания начнет присваивать трек-номер, который позволяет отследить местонахождение покупки, всем товарам, стоимость которых превышает два доллара.

В Aliexpress считают, что это поможет улучшить стабильность и качество логистического сервиса компании. Глава Alibaba Russia Марк Завадской заявил «РБК», что отмена эконом-доставки не скажется на конечной стоимости товаров.

«Бесплатной доставки в принципе не бывает, в большинстве случаев она уже входит в стоимость товара. Мы не думаем, что будет серьезное подорожание. Продавцы найдут способ выдерживать конкурентные цены, у нас проходит много акций, в рамках которых мы не разрешаем продавать товар дороже определенной отметки. Для пользователей какое-либо подорожание почти не будет заметно», — заявил Завадской.