Генеральная прокуратура проанализировала, с какими жалобами бизнесмены чаще всего обращаются на горячую линию ведомства. Полученные данные приводит агентство «РБК».

Место в списке Причина для жалобы Доля обращений, %

Рейдерство 36,3

Необоснованное уголовное преследование 25,7

Нарушение порядка предоставления госуслуг 22,1

Нарушение правил проведения проверок 10,8

Необоснованное административное наказание 5,2

Исследование проводилось по 557 жалобам, полученным Генпрокуратурой за первые пять месяцев работы горячей линии — с 17 июня по 3 ноября 2016 года. Большинство обращений (30,3 %) поступило из Центрального федерального округа.

Рассмотрением заявлений занимается управление по надзору за соблюдением прав предпринимателей. Срок проведения проверки составляет семь рабочих дней, но может продлеваться до месяца, а в исключительных случаях и до 60 дней.