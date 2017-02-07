К концу 2017 года сотовый оператор «Билайн» переведет от 50 до 70 % сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает агентство «РБК».

В 2016 году в компании запустили программу BeFree. Она позволяет сотрудникам, не занимающимся продажами, обработкой документов или техническим обеспечением, подписать дополнительное соглашение к трудовому договору о работе вне офиса. Предложение тестировалось в отдельных регионах страны, а теперь распространится на всю страну.

По словам пресс-секретаря «Вымпелкома» Анны Айбашевой, благодаря реализации программы планировалось отказаться примерно от 30 % арендуемых помещений, однако с учетом повышенного интереса к удаленной работе оператор пересмотрел свои планы. Теперь он хочет закрыть половину арендуемых офисов общей площадью примерно в 60 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что это решение позволит улучшить финансовые показатели компании за счет существенного сокращения расходов на аренду. О какой именно сумме идет речь, в «Вымпелкоме» не уточнили. Участники девелоперского рынка также не смогли предположить, на каких условиях оператор снимает помещения в разных регионах России. При этом они отметили, что отказ от аренды офисов предполагает и дополнительную экономию на их обслуживании.