Московское онлайн-издание The Village анонсировало открытие франшиз для Украины, Белоруссии и Казахстана. Об этом рассказал сооснователь медиахолдинга Look At Media Алексей Амётов.

Киевский и минский The Village планируется запустить весной, насчет Казахстана сроки и подробности пока не анонсируются. Городское онлайн-издание в Киеве возглавит украинский журналист Андрей Баштовой. Издателем стал Николай Балабан. Всего в команде будут работать пять человек. Киевский The Village будет публиковать материалы на украинском языке.

В Белоруссии состав команды пока не определен. Однако уже известно, что здесь контент будет выходить на двух языках — белорусском и русском.

Речь идет не о представительствах российского издания, а именно о франшизе, подчеркивают в LAM. Поэтому местные редакции будут работать полностью независимо от московской. Однако одно из условий сотрудничества — соблюдение гайдлайнов издательского дома Look At Media Publishing. «Форматы, темы и визуальная составляющая будут такими же, как в The Village», — пояснил Амётов. «Мы будем также делиться экспертизой по форматам, спецпроектам и нативной рекламе», — добавил он. Что касается монетизации, то LAM будет получать процент от оборота франшизы.

Также Амётов заявил, что, помимо международных франшиз, в ближайшее время анонсирует региональные: сейчас завершается распределение городов-участников.

Издание The Village в Киеве уже существовало, однако не на условиях франшизы, а как представительство — так сейчас работает The Village Санкт-Петербург. Тогда проект возглавлял Евгений Сафонов. Издание закрылось в сентябре 2013 года.