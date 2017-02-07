Министерство экономического развития проанализировало, как часто чиновники предлагают реализовать вредные для предпринимателей идеи. Полученные данные приводит газета «Коммерсантъ».

32 % правительственных идей

признали вредными для бизнеса

в 2016 году

На протяжении предыдущих шести лет показатель колебался от 30 до 40 %.

За это время специалисты Минэкономразвития подготовили 5,8 тысячи заключений на предложения различных министерств и ведомств. 1,1 тысячи из них пришлись на 2016 год.

Наиболее активно новые предложения по госрегулированию выдвигали представители Минтранса, Минсельхоза и Минфина. Лидерами по доле отрицательных отзывов в общем потоке заявок оказались Минэнерго (58,8 %), Минприроды (57,3 %) и Минтранс (44,8 %).

Механизм оценки регулирующего воздействия запустили в 2010 году. За его работу отвечает Минэкономразвития, следящее за тем, чтобы последствия от принятия тех или иных нормативных правовых актов не привели к избыточной нагрузке на бизнес. Однако отрицательный отзыв не обозначает автоматического прекращения работы над документом. С 2017 года система ОРВ будет применяться не только на федеральном, но и на муниципальном уровне.