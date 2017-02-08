Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: офисы Bank of America без персонала, развитие жидкостного дыхания и нейросеть, придумывающая лекарства.

Банки без персонала

Bank of America открыл три офиса, которые работают в автоматизированном режиме. Услуги оказывают работники других отделений по видеосвязи. Такое решение Bank of America принял для сокращения расходов.

Успехи Apple Watch

За последний квартал Apple заработала 2,6 миллиарда долларов на Apple Watch. Это 80 % выручки всех компаний, которые торгуют на рынке умных часов.

Игрушки от Netflix

Netflix собирается выйти на рынок игрушек, книг и различного мерчендайзинга, основанного на фильмах и сериалах сервиса. Компания опубликовала вакансию топ-менеджера, который займется работой над предоставлением лицензий для выпуска книг, комиксов и игрушек, основанных на контенте Netflix.

Развитие жидкостного дыхания

Фонд перспективных исследований открыл лабораторию, которая будет работать над проектом по созданию технологии жидкостного дыхания. Запуск лаборатории, основанной на базе Научно-исследовательского института медицины труда, приурочен ко Дню российской науки.

Российские разработчики научили нейросеть придумывать лекарства

Разработчики Mail.Ru Group, Insilico Medicine и Московского физико-технического института использовали нейронную сеть для создания новых лекарственных препаратов. Применение технологий генеративных нейронных состязательных сетей, которые обучены создавать молекулярные структуры, может сократить время и стоимость поиска веществ, обладающих потенциально лечебными свойствами.

Рост российской аудитории Telegram

Российская аудитория Telegram в конце января 2017 года достигла 6 миллионов активных пользователей. По подсчетам сервиса для аналитики групповых чатов в Telegram — Combot, за год база российских пользователей выросла в три раза.