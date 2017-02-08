Социальная сеть Instagram проверяет хэштеги и аккаунты, которые могут быть связаны с «группами смерти». Об этом со ссылкой на представителя сервиса сообщает RNS.

«Мы не приемлем контент, который побуждает пользователей Instagram к суициду или нанесению себе увечий. Сейчас мы внимательно изучаем хэштеги и аккаунты по этой теме и предпримем соответствующие меры по удалению контента, который нарушает правила нашего сообщества», — заявил представитель соцсети.

В Instagram отметили, что соцсеть обновила инструменты по поддержке людей, которые переживают «тяжелые времена» и рассказывают об этом через сервис. Друзья владельца такого аккаунта теперь могут найти в Instagram список организаций, которые помогут в «сложившейся ситуации».

Ранее Региональный общественный центр интернет-технологий рассказал о росте количества хэштегов в Instagram, которые якобы могут быть связаны с «группами смерти».

15 ноября 2016 года правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, зарегистрированного в сети под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства. Помимо Московской области, следственные мероприятия велись еще в девяти регионах России — Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству. Следствие считает, что руководство соцсети не предприняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников. По заявлениям Роскомнадзора, сейчас все общедоступные «группы смерти» уже заблокированы.