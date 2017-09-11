Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: успехи Xiaomi, роботы-фермеры и будущее автопрома в Китае.

«Марио» от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект смог создать свою версию игры Super Mario Bros, не имея доступа к оригинальному коду. Программе хватило наблюдений за геймплеем, чтобы выяснить основные правила перемещения объектов по экрану и объединить их в игровой движок. В большинство случаев он работает без сбоев.

Успехи Xiaomi

Китайская компания Xiaomi вернулась в пятерку крупнейших в мире продавцов смартфонов. Во втором квартале она продала 21,2 миллиона аппаратов, что на 59 % больше, чем за аналогичный период 2016 года. Также в топ вошли Samsung, Apple, Huawei и Oppo.

Роботы-фермеры

В британском графстве Шропшир впервые вырастили и собрали урожай ячменя с помощью роботов. Для этого ученые из Университета Харпера Адамса оснастили старые трактор и комбайн камерами, лазерами и системами GPS. Контролировать их работу помогали дроны и робот-разведчик, который передавал в лабораторию образцы почвы.

Штраф Facebook

Испанские власти оштрафовали Facebook на 1,2 миллиона евро за нарушение закона о защите персональных данных. Они заключили, что администрация соцсети не информирует, зачем она собирает сведения об идеологии, поле, религиозных убеждениях, личных предпочтениях и перемещениях пользователей, а также не получает от них явного согласия на обработку личной информации в рекламных целях.

Проблемы ICO

Эксперты рассказали о сложностях с конвертацией инвестиций в криптовалютах в обычные деньги, если речь идет о суммах свыше 10 миллионов долларов. Среди основных проблем значатся слишком высокая комиссия со стороны бирж и боязнь привлечь внимание финансовых регуляторов.

Дроны без марихуаны

В Калифорнии собираются законодательно запретить доставку марихуаны беспилотниками, а также иным воздушным, водным и железнодорожным транспортом и на велосипедах. Для транспортировки разрешат использовать только управляемый человеком автомобиль с сигнализацией и включенной GPS.

Будущее автопрома в Китае

Власти Китая хотят полностью запретить автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Предполагается, что переход на электрокары снизит уровень загрязнения и оживит автомобильную промышленность страны, которая занимает треть на мировом рынке.