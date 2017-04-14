Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: рекрутинговый сервис от Google, размер аудитории Instagram в России, отказ Tele2, суд «Мегафона» с Apple, а также грузовики от Tesla.

Рекрутинговый сервис от Google

Google разработал рекрутинговый сервис под названием Hire. Компания тестирует его вместе с несколькими партнерами. Точные возможности Hire неизвестны, но предполагается, что сервис позволит пользователям находить вакансии и откликаться на предложения работодателей.

Размер аудитории Instagram в России

В марте 2017 года месячная аудитория Instagram в России составила 22 миллиона человек. Это первая оценка количества пользователей сервиса в стране. Директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев отметил, что российские пользователи заходят в приложение около 16 раз за день, чаще всего — находясь еще в кровати.

Отказ Tele2 от продажи своих вышек связи

Мобильный оператор Tele2 отложил сделку по продаже своих вышек связи на неопределенный срок. Причиной решения стала предстоящая сделка по продаже контрольного пакета акций Tele2 «Ростелекому». По другой информации, у оператора вообще не было плана продать башенную инфраструктуру. Впервые о планах продать около 10 тысяч вышек связи представитель Tele2 заявил в феврале 2017 года.

Суд «Мегафона» с Apple

Директор по связям с органами власти «Мегафона» Дмитрий Петров хочет судиться с компанией Apple из-за размера гигабайта. По словам бизнесмена, в российском законодательстве размер гигабайта составляет 1 024 мегабайта, а у компании Apple — не превышает 1 000 мегабайт.

Грузовики от Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск сказал, что компания в сентябре 2017 года представит свои первые грузовики. По его словам, также Tesla хочет выпустить внедорожник-кабриолет, а в течение двух лет представить свой первый пикап. Будут ли новые автомобили компании полностью автономными, пока неизвестно.