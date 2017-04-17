Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые возможности 3D-печати, блокчейн для виноделов и логотипы для «маленьких и бедных» от Лебедева.

Новые возможности 3D-печати

Инженеры из США, Китая и Сингапура разработали новую методику печати, которая позволяет создавать объекты, запрограммированные менять форму под воздействием температуры. В будущем они хотят научить материалы реагировать не только на тепло, но и на влажность и количество освещения. Предполагается, что новая технология поможет в создании имплантов.

Последствия бойкота Snapchat

Индийские пользователи начали удалять мессенджер Snapchat из-за высказываний сооснователя приложения Эвана Шпигеля. В 2015 году он заявил, что сервис предназначен «только для богачей», в число которых, по мнению Шпигеля, точно не входят жители Испании или Индии. Акция #UninstallSnapchat зашла настолько далеко, что от нее уже начали страдать приложения со схожими названиями. Так, рейтинг сервиса Snapdeal в магазинах приложений уже обвалился до единицы.

Блокчейн для виноделов

Итальянский стартап EzLab и консалтинговая компания EY разработали блокчейн-платформу для управления поставками винной продукции. Чтобы узнать информацию о качестве, происхождении, особенностях выращивания и производства продукции, потребителю потребуется отсканировать QR-код на этикетке бутылки. Сертификация напитков с помощью новой системы уже началась.

Противники офисов

52 % офисных работников в России пожаловались на приступы клаустрофобии из-за постоянной работы в замкнутом пространстве. При этом лишь 16 % россиян сочли более подходящим форматом open space. Работодатели уже начали продумывать перевод сотрудников на удаленную работу, однако и в этом случае многие из них могут столкнуться с проблемами. В первую очередь — к попыткам близких вовлечь «удаленщика» в другие дела, что приведет к конфликтам как дома, так и на работе.

«ОСь» от «Ростеха»

«Национальный центр информатизации», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал операционную систему «ОСь» для работы органов власти и госкорпораций с государственной тайной. Она дополнит уже применяющиеся в Минобороны «Зарю» и «Рассвет». Сейчас система проходит экспертизу в Минкомсвязи.

Логотипы для «маленьких и бедных»

Студия Артемия Лебедева запустила услугу «экспресс-дизайна». Теперь «маленькие и бедные» стартапы могут заказать компании логотип за 100 тысяч рублей. По словам Лебедева, это в десять раз меньше реальной цены разработки.