Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: иск Apple к Swatch, реклама в Messenger, возрождение «Тамагочи», доходы мобильных приложений, потери от кибератак и аналог Uber для грузовиков.

Иск Apple к Swatch

Компания Apple подала иск в швейцарский суд к производителю часов Swatch. Причиной судебного разбирательства стал слоган «Tick Different» («Тикай иначе»). В Apple считают, что он созвучен со слоганом «Think different» («Думай иначе»), который компания использовала в 90-е годы.

Для победы в суде, Apple должна доказать, что слоган Swatch вызывает ассоциации с продукцией Apple по меньшей мере у 50 % швейцарских потребителей.

Реклама в Messenger

Представители Facebook заявили, что компания планирует развивать рекламу в Messenger. Цель — получать больший доход от службы обмена сообщениями. По данным Recode, социальная сеть заработала 753 миллиона долларов на продажах в 2016 году. Больше всего денег принесли покупки, связанные с играми на платформе социальной сети.

Возрождение «Тамагочи»

Японская компания Bandai Namco запустила продажи обновленной версии «Тамагочи» в честь двадцатилетия со дня первого выпуска электронной игрушки. Новый «Тамагочи» почти вдвое меньше оригинала. Устройство доступно в шести расцветках, каждой из которых соответствуют разные виртуальные животные. Его стоимость составляет 1 800 йен — около 930 рублей.

Доходы мобильных приложений

В 2016 году число скачиваний мобильных приложений в мире выросло на 15 %. А выручка в сегменте увеличилась на 40 %. При этом почти треть мировой выручки от приложений получена в Китае — 12 миллиардов долларов. Отмечается, что китайский пользователь в среднем пользуется 40 приложениями хотя бы раз в месяц.

Потери от кибератак

С 2013 года британские компании, которые входят в индекс FTSE 100, потеряли из-за кибератак хакеров 52,4 миллиарда долларов. Исследователи насчитали всего 315 атак на компании индекса FTSE 100, из которых 65 были «серьезными» или «катастрофическими». За одну кибератаку инвесторы крупнейших компаний могли потерять до 150 миллионов долларов.

Для подсчета эксперты сравнивали динамику акций компаний, которые подвергались кибератакам, и компаний из того же сектора, которым удалось их избежать.

Аналог Uber для грузоперевозчиков

Оператор складской недвижимости Multinational Logistics Partnership создаст интерактивную систему управления грузоперевозками TransСord. Алгоритм работы системы схож с приложением для вызова такси Uber: система сможет видеть подключенные к ней грузовики с их текущим и будущим статусом, приоритетами по каждому грузовику, а также информацию по актуальным грузам. Кроме того, в ней будут видны конкретные параметры груза, требованиями к транспортным средствам и сроки доставки. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 миллионов долларов.