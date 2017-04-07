К 2021 году холдинг X5 Retail Group, управляющий магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», решил увеличить свою сеть вдвое. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на участников встречи с менеджментом компании.

По словам финансового директора X5 Retail Group Дмитрия Гиммельберга, чтобы достичь этой цели, ретейлер собирается открывать как минимум по 2 тысячи новых магазинов в год. Предполагается, что это позволит удвоить не только размер сети, но и ее выручку.

Капитальные затраты на развитие холдинга в период с 2017 по 2020 год включительно оцениваются в 80 миллиардов рублей в год. Около 70 % из них — 224 миллиарда рублей за четыре года — пойдут на открытие новых точек. Еще 96 миллиардов компания потратит на логистику и IT.

По итогам 2016 года X5 Retail Group заняла первое место по объемам продаж на рынке продовольственного ретейла в России, потеснив прежнего лидера — торговую сеть «Магнит». Выручка компании выросла сразу на 27,5 % — до 1,025 триллиона рублей. На тот момент под ее управлением находилось свыше 9 тысяч торговых точек. Большинство из них — магазины «у дома» «Пятерочка».