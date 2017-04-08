Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-рацию Zello. Об этом создатели сервиса рассказали в своем микроблоге в Twitter.

We've got a notice from Roskomnadzor that Zello will be blocked in Russia next week. More to follow... https://t.co/vnTUyoJO9W — Zello Inc (@Zello) 7 апреля 2017 г.

Из полученного компанией уведомления следует, что она не выполнила требования, предусмотренные статьей 10.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, Zello должна была уведомить Роскомнадзор в установленном правительством порядке о том, что приложение работает в России.

Если Zello не отреагирует на замечания ведомства в течение трех дней, то он ограничит доступ россиян к ресурсам, расположенным на доменах zello.com и loudtalks.com.

По данным Zello, приложением пользуются более 100 миллионов человек по всему миру. В России сервис особенно популярен среди протестующих дальнобойщиков.