Сервис кратковременной аренды жилья Airbnb закрыл свое подразделение в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Компания ликвидировала свою «дочку» — ООО «Эйрбиэндби Раша» — в конце марта. «Коллеги упрощали операционную структуру и решили, что проводить операции нам проще через Берлин, Дублин и Лондон. Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО», — пояснила представитель Airbnb Екатерина Кукуреко.



По ее словам, на составе команды это не отразилось. Компания не сокращала персонал и в 2017 году наняла еще нескольких специалистов, которые занимаются продвижением сервиса в России. Сейчас за местный рынок отвечают шесть человек. Позиции распределены между Москвой, Берлином и Дублином.

Эксперты предполагают, что Airbnb могла ликвидировать российскую «дочку», чтобы избежать проблем с законом. Теперь компания сможет не выполнять нормы, которые позволяли властям запрашивать данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов.