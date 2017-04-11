Арбитражный суд Москвы признал ​банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль», управляющую брендами Kira Plastinina и Lublu. Об этом сообщает агентство RNS.

Ходатайство о признании компании банкротом в суд подал временный управляющий на основании решения, принятого первым собранием кредиторов. Теперь в отношении нее открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Среди кредиторов «Кира Пластинина Стиль» значатся московские компании «Щука», «Борлас Ритейл», «Логистикинвест», «Группа Ренессанс Страхование», «БДО Юникон» и «Рязаново», а также «Магнат» из Коломны, «Риалрен» из Сургута, «Фантом» из Астрахани и калужская «Торговая компания Прагма».

В мае 2016 года «Кира Пластинина Стиль» решила сократить общее количество магазинов в России втрое — с 280 до 100 точек. Причиной тому стал резкий рост издержек из-за девальвации рубля. В 2015 году сеть получила множество исков от владельцев торговых центров на сумму свыше 45 миллионов рублей.