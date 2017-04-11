Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры «по недопущению надвигающего кризиса снабжения продуктами и товарами первой необходимости». Текст обращения опубликован на сайте организации.

ОЗПП получило за месяц 116 сообщений из 34 регионов о сокращении ассортимента товаров и роста цен на продукты. При этом в организации обратили внимание на рост количества подобных сообщений. Специалисты ОЗПП, ознакомившись с ситуацией, подтвердили наличие проблемы.

В обращении отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в республиках Дагестан, Коми и Бурятия, а также Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровской краях и Санкт-Петербурге.

В ОЗПП объясняют сложившуюся ситуацию продолжающейся третью неделю общероссийской акцией протеста дальнобойщиков. «Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы „Платон“, растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходимым ассортиментом», — предупреждает ОЗПП.

В связи с этим сообщается о возможных перебоях с поставками мяса, овощей и фруктов, бакалеи и гигиенических средств.

Система «Платон», которая собирает плату за проезд по федеральным трассам с грузовиков массой свыше 12 тонн, начала действовать в России с 15 ноября 2015 года. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. 27 марта началась бессрочная стачка дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон».