Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило ежегодный рейтинг самых эффективных российских сервисов интернет-банкинга физических лиц Internet Banking Rank 2017. Компания поделилась результатами своего исследования с The Village.

Место

Банк

Оценка (из 100 баллов)

Бинбанк (МДМ)

77,8

Тинькофф банк

77,4

Промсвязьбанк

73,5

Альфа-банк

66,3

ВТБ Банк Москвы

65,5

Сбербанк России

64,3

Банк «Уралсиб»

64

Почта банк

63

Райффайзенбанк

62,5

Совкомбанк

61,8

Лидер рейтинга, Бинбанк, за год поднялся на первое место с 22-й строчки. Прошлый лидер — Промсвязьбанк — спустился на третью строчку.

В исследовании приняли участие 39 банков: прошлогодний топ-10, еще 20 крупнейших банков по количеству пользователей, а также банки, подавшие заявку самостоятельно. Специалисты оценивали возможности управления дебетовой картой и удобство интерфейса.