Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило ежегодный рейтинг самых эффективных российских сервисов интернет-банкинга физических лиц Internet Banking Rank 2017. Компания поделилась результатами своего исследования с The Village.

Место Банк Оценка (из 100 баллов)

Бинбанк (МДМ) 77,8

Тинькофф банк 77,4

Промсвязьбанк 73,5

Альфа-банк 66,3

ВТБ Банк Москвы 65,5

Сбербанк России 64,3

Банк «Уралсиб» 64

Почта банк 63

Райффайзенбанк 62,5

Совкомбанк 61,8

Лидер рейтинга, Бинбанк, за год поднялся на первое место с 22-й строчки. Прошлый лидер — Промсвязьбанк — спустился на третью строчку.

В исследовании приняли участие 39 банков: прошлогодний топ-10, еще 20 крупнейших банков по количеству пользователей, а также банки, подавшие заявку самостоятельно. Специалисты оценивали возможности управления дебетовой картой и удобство интерфейса.