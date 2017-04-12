Министерство культуры доработало законопроект, меняющий правила расчета компенсаций правообладателям, которые взыскиваются с пиратов. На скидку теперь смогут рассчитывать не только индивидуальные предприниматели, как изначально предлагало министерство, но и компании, передают «Известия».

Поводом для разработки коррективов в Гражданский кодекс стал указ Конституционного суда в ноябре 2016 года, по которому суды в исключительных случаях должны иметь право назначать ответчикам сумму компенсации за нарушение авторских прав ниже установленного законом минимального предела. Это будет проводиться в тех случаях, когда сумма иска явно несоразмерна нарушению.

Адвокат Николай Гречкин пояснил, что «в судебной практике иногда бывает, что мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько объектов оказывается чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости». Дело в том, что правообладатели могут требовать от продавца контрафакта не возмещения убытков — при таком иске нужно доказать их размер, — а так называемую компенсацию. Ее размер определен в законе — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый объект интеллектуальной собственности. В результате пиратский диск с 200 песнями суд может оценить в 4 миллиона рублей — по 10 тысяч рублей за каждую фонограмму и музыкальное произведение.

Чтобы ответчик мог получить скидку, необходимо соблюдение трех условий: нарушение совершено впервые, не было грубым и не являлось существенной частью предпринимательской деятельности. В документе также указано, что размер уменьшенной компенсации не должен быть ниже 10 тысяч рублей.