В России легализуют криптовалюты, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином, дэшем, эфириумом, монеро и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России, передают «Известия».

Как рассказала руководитель рабочей группы Элина Сидоренко, прежде государство стремилось запретить криптовалюты, но сейчас чиновники уверены: этой сфере надо помочь развиваться.

«Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках. Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют», — пояснила она.

Существует несколько способов приобретения криптовалюты. В частности, их покупают в специализированных интернет-обменниках и торгуют на специализированных онлайновых биржах. Биржи онлайн-денег уже существуют в разных странах — например, в США и Японии.

«Сегодня мы как страна непривлекательны для создания бирж криптовалюты. Но мы хотим добиться, чтобы люди пошли к нам», — признала Сидоренко.