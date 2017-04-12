Алексей Дробот, бывший генеральный директор «Русской Фитнес Группы», которая управляет сетями World Class и «Физкульт», откроет в бизнес-центре White Stone недалеко от станции метро «Белорусская» первый в России фитнес-клуб британской сети TRIB3, сообщает «РБК».

Дробот подписал соглашение с инвестиционной компанией O1 Properties, собственником White Stone. Об этом изданию сообщили представители O1, консалтинговой фирмы JLL и подтвердил сам Дробот. Первый клуб откроется летом 2017 года на площади в 420 квадратных метров. Предприниматель утверждает, что к концу года он готов открыть еще три-четыре зала.

Он отказался называть сумму инвестиций в открытие клуба, отметив, что они «сопоставимы с вложениями в открытие ресторана». TRIB3 основана в Англии в 2016 году, сейчас в сеть входят пять залов на территории Великобритании, еще два откроются до конца года в Испании. «Формат специализированного фитнес-бутика набирает популярность в США и Европе, и мы видим серьезный потенциал для его развития в России», — считает Дробот.

Заместитель руководителя отдела стритретейла JLL в Москве Наталья Озерная утверждает, что TRIB3 станет первым фитнес-клубом в районе «Белорусской», которая является одной из ключевых территорий деловой активности города. White Stone располагается в 4-м Лесном переулке, 4.