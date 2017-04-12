Продвигать продукцию российского агропромышленного комплекса начнут за границей. Для этого за рубежом откроют постоянные павильоны для дегустации. Проект постановления опубликован на портале раскрытия официальной информации regulation.gov.ru.

По словам директора по отраслевому развитию экспорта Российского экспортного центра Марии Зазулинской, к концу 2017 года пилотные павильоны появятся в Китае, Вьетнаме, Иране и Индии. В общей сложности на продвижение российских товаров на внешние рынки в госбюджете на текущий год заложено 187,6 миллиона рублей.

Зазулинская пояснила, что основная цель открытия таких павильонов — популяризация национальной кухни в других странах. Мероприятия рассчитаны на «крутых иностранных поваров и байеров», уточнила она.

Ранее о планах «выходить на арабские, азиатские миры» неоднократно заявлял министр сельского хозяйства Александр Ткачев. С этой целью Минсельхоз разработал проект программы «Развитие экспорта продукции АПК». В ней сказано, что приоритетными направлениями для экспорта являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а основные товары для экспорта — это мясо, зерно, масло, крупы и готовые продукты питания. О заинтересованности в поставках в Китай уже говорили в холдингах «Мираторг», «Русагро» и «Евродон».