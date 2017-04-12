Продуктовый ретейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации, сообщается на сайте компании. На базе потребительских кооперативов они намерены создать сеть «КООП-Пятерочка», в рамках которой за три года планируется открыть тысячу магазинов.

«Проект будет развиваться преимущественно по франчайзингу», — говорится в сообщении. По данным сайта Центросоюза, сейчас кооперативы в основном работают в сельской местности: «89 тысяч населенных пунктов, из которых в 54 тысячах проживает менее 100 человек».

Кооперативные предприятия выпускают безалкогольные напитки, хлеб, кондитерскую, мясную и молочную продукцию, консервы и полуфабрикаты, материалы для ремонта и строительства, шерстяные и меховые изделия.

«В общей сложности в систему Центросоюза входят около 5 тысяч цехов по производству продукции, 16 500 объектов для организации ее закупки и хранения, а также около 40 тысяч розничных торговых предприятий и 5 тысяч предприятий общественного питания для ее реализации», — говорится на сайте Центросоюза.

В X5 считают, что партнерство с Центросоюзом «будет способствовать развитию розничной торговли в российских регионах». Соглашение между ними будет действовать пять лет. Стороны также договорились к 2021 году открыть до 5 тысяч отделов в формате «магазин в магазине» в «Пятерочках», в которых будут продавать фермерскую продукцию и товары потребительских кооперативов.